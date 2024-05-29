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有田焼　第十一代酒井田柿右衛門　　酒器揃　徳利　お猪口　酒器　角福　渦福
商品番号 H28443598420
商品名

有田焼　第十一代酒井田柿右衛門　　酒器揃　徳利　お猪口　酒器　角福　渦福
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

徳利×2高さ…13cm直径…5.5cm口径…2.6cm1つの重さ…約200gお猪口×2高さ…3cm口径…5.6cm1つの重さ…約30g閲覧して頂きありがとうございます明治18年（1885年）には、渦福の角福銘を第十一代酒井田柿右衛門が商標登録し、以後、渦福銘のあるものは柿右衛門窯の作品を意味するようになります。こちらの酒器揃いも明治時代に造られたもので共箱が無く高台に窯から取り出した時についた剥がれがありますが、状態は良いと思いますので良ければお願い致します。
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