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- 有田焼 第十一代酒井田柿右衛門 酒器揃 徳利 お猪口 酒器 角福 渦福
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商品詳細
徳利×2高さ…13cm直径…5.5cm口径…2.6cm1つの重さ…約200gお猪口×2高さ…3cm口径…5.6cm1つの重さ…約30g閲覧して頂きありがとうございます明治18年（1885年）には、渦福の角福銘を第十一代酒井田柿右衛門が商標登録し、以後、渦福銘のあるものは柿右衛門窯の作品を意味するようになります。こちらの酒器揃いも明治時代に造られたもので共箱が無く高台に窯から取り出した時についた剥がれがありますが、状態は良いと思いますので良ければお願い致します。
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