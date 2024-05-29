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【値下げ】EXILE サインフリスビー
商品番号 W75949001538
商品名

【値下げ】EXILE サインフリスビー
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,325 円
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商品詳細

EXILELIVETOUR2007EXILEEVOLUTIONTAKAHIRO初加入後のライブツアー　　　　横浜アリーナで手に入れた物になります　　　　　　　　　　　　　　FC会報2冊お付けします　　　　　　　　　　　今では手に入らない当時の7人の直筆サインです　　　ATSUSHIHIROMATSUUSAMAKIDAIAKIRATAKAHIRO
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