ZENON文化箏　ハードケース付き

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商品詳細
ZENON文化琴横幅86cmセット内容ハードケース、本体、柱13個、爪3個、予備弦ご覧いただきありがとうごさいます。練習用に中古で購入しましたが、弾く機会がなくなりましたので出品いたします。✴︎ご注意事項✴︎ケース上部に名前が書いてあります。ケースの色褪せ、ところどころにシミがあります。弦にスレがあります。口前にシミがあります。本体に凹みがあります。写真でご確認ください。中古品にご理解頂ける方、宜しくお願いします。他のフリマサイトにも出品していますので、ご購入希望の方はご連絡後購入手続きをお願いします。
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