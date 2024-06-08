紅星牌　浄皮　尺八　羅紋　宣紙　画仙紙

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商品詳細
紅星牌2007年2月羅紋尺八50枚53×234cm外装開封してますが、未使用保管品です。気になる方はご遠慮ください。ご理解の上、お願いします。＃紅星牌＃羅紋＃尺八＃中国＃画仙紙＃宣紙＃書道＃展覧会＃浄皮
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紅星牌尺八屏浄皮羅紋宣 聯落(53×234cm)1反50枚
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紅星牌 尺八屏浄皮羅紋宣 聯落(53×234cm) 10枚
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