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Alessandra Bexプリントアート ウォールアート フレーム 額付き
商品番号 H90967167108
商品名

Alessandra Bexプリントアート ウォールアート フレーム 額付き
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 7,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AlexsandraBexのOrganicFernプリントアートインテリアアートフレーム付き購入後、飾らずに保管しておりました。気に入って頂ける方にお譲りしたいと思います。フレームサイズ40cmx40cmx厚み2cmわりと大きめなので存在感あります。フレーム(額)がアンティークなゴールドで高級感あります。フレーム付きなので大変お買い得かと思います(^^)お部屋のインテリアにいかがでしょうか
http://narcologia.ru/goods/revamp50622.html
http://narcologia.ru/goods/preference706038.html
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