Gibson USA Les Paul Special 2019 ギブソン

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他サイトでも併売中です最終価格GibsonUSALesPaulSpecial2019ギブソン レスポールスペシャル6月ごろにフリマアプリで購入しましたが、他の機材を購入することになり出品いたします後述しておりますが即戦力になれるよう、全体的な調整済みの個体になります■説明オールマホガニーローズ指板50sの太めのネックですp90のバーブリッジフェイドではなく、グロス仕様ギブソンらしい真ん中が抜ける太いサウンドです。ネックバインディングありの高級感あり。フレットは8割位トラスロッド左右余裕あり3.3kgくらいところどころ傷はありますが、美品だと思います。仕様としてはほぼヒスコレと同等です。ヒスコレ同等仕様のものは市場に出回りづらいようです。純正ハードケース、認定証付GibsonUSA/LesPaulSpecialVintageCherryギブソンレスポールスペシャルエレキギター■おすすめポイント①調整済みの即戦力個体中古で購入し7月にリペアショップにて1万円ほどでネック、ナット調整、弦高調整、ピックアップの高さ調整、オクターブチューニングを実施しました即使える状態です（※エリクサーOPTIWEB09-42）②チューニングの安定性向上ペグをゴトー製のロックペグに交換していますチューニングの安定性が向上元々ついていたペグもおつけします無加工のためお気に召さなければご自身でもすぐ元に戻せます③ロック式ストラップピンで演奏時のはずれ防止ストラップピンもロック式にしており、着脱の向上と演奏時にストラップが外れる問題が回避できますこちらも元のピンも付属します調整後は基本的にハードボックスに入れ、湿度温度が保たれた部屋で暗所保管を徹底していました状態については写真でご確認ください