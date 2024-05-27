ポケモンカード　ウッウ　プロモ

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レアリティ...PROMO出品物の大部分はオリパやガチャ排出品なので一律プレイ用、中古としてお考え下さい。\u003e極度に状態が気になる方や完美品をお求めの方、神経質な方は購入を御遠慮ください\u003eなるべく分かりやすく写真に写しているつもりですが、写真に写しきれない傷や当方素人につき見落としがあるかもしれませんのでご了承ください。\u003e届いた後に思ってたのと違うと言われても困りますので写真をよく確認してからご購入ください。購入後の返品は一切受け付けません。\u003e発送中の紛失や破損については、商品代金の返金はできません。\u003e基本的に段ボールや厚紙で折れ対策と濡れ対策をして発送します。梱包には再利用品もありますのでご了承くださいまとめ買いなら同梱で送料分お値引きしますのでコメントお願いします。