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エナジーバーチャイム　サードアイチャクラ　A
商品番号 B67289895237
商品名

エナジーバーチャイム　サードアイチャクラ　A
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第6チャクラ　第三の目に対応するチャイムバーです。音はA(ラ)になります。音叉の勉強の際に購入しましたが、あまり使う機会がないので出品致します。マレットはつきません。定価　9000円チャイムの長さ　約17.2cm高さ　約3cmお箱はございません。
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