エナジーバーチャイム　サードアイチャクラ　A

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商品詳細
第6チャクラ 第三の目に対応するチャイムバーです。音はA(ラ)になります。音叉の勉強の際に購入しましたが、あまり使う機会がないので出品致します。マレットはつきません。定価 9000円チャイムの長さ 約17.2cm高さ 約3cmお箱はございません。
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