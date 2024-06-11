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商品詳細
祖母が使用していたものになりますが、購入時期や使用頻度は不明です。ケースもありますが、記名を消した後があります。(写真7枚目)また、ケースは全体的にシミがあります。以上の事をご理解いただける方、お待ちしております。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis411944.html
http://narcologia.ru/goods/revamp509622.html
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