エピフォン レスポースタンダード フジゲン製？

FCシリアルという一時期製造されたEpiphoneのレスポールです。ヘッドはEpiphoneヘッドですが日本製でデタッチャブルネックという不思議な仕様です。フジゲン製というウワサもあり、グレコでも同じ仕様で一時期製造されていたようですが定かではありません。全体的に状態は良く、通電確認済み、ネックは概ねストレートです。写真7,8擦り傷あり。写真9目立たない程度の打痕あります。その他、写真に映らないような細かいスレ等による傷は少なからずありますが、大きな打跡や見た目を大きく損ねるような傷は、ありません。フレットは素人目で7分ほどです。フレットをピカール研磨、指板をレモンオイル、蜜蝋でクリーニング済みです。中古品の為、NCNRでお願いします。#エピフォン#Epiphone#レスポール



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