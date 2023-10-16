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‼️リサイクルFORTへフォロー‼️2023/10/16骨董品①‼️九谷焼の大きな鉢‼️
商品番号 H99446370200
商品名

‼️リサイクルFORTへフォロー‼️2023/10/16骨董品①‼️九谷焼の大きな鉢‼️
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　12cmくらい横幅　37cmくらい古美術骨董品アンティーク唐物清朝古伊万里古九谷青手吉田屋唐津陶器磁器ぐい呑み李朝九谷水月窯朱泥佐渡茶器薩摩備前瀬戸煎茶道具鉄瓶銀瓶銅器金寿堂亀分堂金龍堂光玉堂玉川堂宜興紫砂子治白泥孟臣楊彭年琢斎大介種類···皿・鉢
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