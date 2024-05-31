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朝鮮李朝最後王妃　李万子女王銘の茶碗　九州国立博物館に飾ってございます。
商品番号 M64938797322
商品名

朝鮮李朝最後王妃　李万子女王銘の茶碗　九州国立博物館に飾ってございます。
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 22,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

李方子造　高麗焼　記念茶碗　楽善斎　です。李方子(り　まさこ)韓国語(イ　バンジャ)1901～1989朝鮮王朝最後の皇太子妃(イーウン)の妃日本の元皇族です。　九州国立博物館に同じお品飾ってございます。　　　　　　　　　　　　　　サイズ/高さ約8cm　　　/口径約14cm箱あり素人検品の為見落としがある場合がございます。自宅保管のこと、ご理解の上ご購入お願い致します。
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