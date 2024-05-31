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- 朝鮮李朝最後王妃 李万子女王銘の茶碗 九州国立博物館に飾ってございます。
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商品詳細
李方子造 高麗焼 記念茶碗 楽善斎 です。李方子(り まさこ)韓国語(イ バンジャ)1901～1989朝鮮王朝最後の皇太子妃(イーウン)の妃日本の元皇族です。 九州国立博物館に同じお品飾ってございます。 サイズ/高さ約8cm /口径約14cm箱あり素人検品の為見落としがある場合がございます。自宅保管のこと、ご理解の上ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral333932.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful35651.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox782639.html
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九州国立博物館振興財団 - 私の名品コーナー
九州国立博物館 | 収蔵品ギャラリー | 重要文化財 油滴天目
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