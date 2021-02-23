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商品詳細
長尾謙杜のちびぬいです。袋からは出しましたので袋は無いですが、外への持ち出しは一度もせず自宅で暗所保管しておりました。素人保管ですので神経質な方はお控えください。即購入⭕️#長尾謙杜#なにわ男子
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