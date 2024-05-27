矢沢永吉スペシャルビーチタオル

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商品詳細
矢沢永吉１９８５年の当時物のツアータオルです。劣化、ほつれ、シミ、色褪せその他の状態は写真でご判断いただいておりますので完璧をお求めの方や神経質なお方のご購入はご遠慮いただきますようお願いいたします。
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