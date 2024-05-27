コスベイビー　ヴェノムセット

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新品未開封品です。コレクションケースに箱の状態のまま入れていましたが、気になる方は購入をご遠慮ください。商品の写真をご要望の場合はコメントをお願いします。※バラでの販売は行なっておりませんし、行う予定はございません。※今の所、値下げも考えておりませんのでご了承ください。種類:ヴェノムキャンディー付き版、カーネイジ、チョコレート付き版、マルチカラー版#MARVEL#コスベイビー#ヴェノム