皆川マス　人間国宝　傑作益子大土瓶

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商品詳細
益子焼、皆川マスの作品です。使用によるキズや釉薬の剥がれなどがありますので、写真でご確認ください。棚に鑑賞のみでショーケースに入れていました注ぎ口までの長さ27センチ高さ17センチ大きく迫力があります
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