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皆川マス　人間国宝　傑作益子大土瓶
商品番号 Q44535093836
商品名

皆川マス　人間国宝　傑作益子大土瓶
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 7,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

益子焼、皆川マスの作品です。使用によるキズや釉薬の剥がれなどがありますので、写真でご確認ください。棚に鑑賞のみでショーケースに入れていました注ぎ口までの長さ27センチ高さ17センチ大きく迫力があります
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