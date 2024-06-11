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アルフォンス・ミュシャ「黄昏」「曙」ペア作品
商品番号 I45142689053
商品名

アルフォンス・ミュシャ「黄昏」「曙」ペア作品
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 34,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルフォンス・ミュシャ作「黄昏」「曙」ペア作品です。リトグラフです。1980年にモダンアール美術館が、280部限定で製作した美しいリトグラフです。掛けやすいサイズです。マージンにシミがございます。画像をご覧になってご確認ください。サイズ：各30×55㎝額サイズ：各47×73㎝種類...リトグラフ・石版画
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