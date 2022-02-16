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BACH NEW YORK 11-1/2C レア
商品番号 G85547309866
商品名

BACH NEW YORK 11-1/2C レア
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きなダメージはありませんが細かな擦れ等は有ります。メッキの剥がれは写真にて確認下さい。大変古く珍しいマウスピースです。
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