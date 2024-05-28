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セルマー アルトサックス用マウスピース S-90 170
商品番号 F94244360173
商品名

セルマー アルトサックス用マウスピース S-90 170
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《部品名》マウスピース《種類》アルトサックス用サクソフォーンサクソフォンサキソフォーンサキソフォン《会社》セルマー《型番》S-90170《備考》・プロ奏者選定品・吹奏楽定番・太くて響きのある音・マイルド、優しい音・柔らかい音・他の楽器との相性抜群《使用履歴》約6ヶ月お値下げも可能ですのでコメントよろしくお願い致します。#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースS90種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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