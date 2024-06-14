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五等分の花嫁　中野三玖フィギュア　4体セット
商品番号 K62608447147
商品名

五等分の花嫁　中野三玖フィギュア　4体セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一番くじ、プライズの4体セット。左3体は新品の状態で入手し暗所で飾っていました。一番右だけ中古ショップで購入したので間近で見ると胸の部分だけ日焼けしてます。
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