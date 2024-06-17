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カブトプス　旧裏　ポケモンカード
商品番号 K85198534261
商品名

カブトプス　旧裏　ポケモンカード
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表面は目立った傷などはありません。スリーブに入れ、防水対策したのち発送致します。状態確認は素人目線の主観です。状態の判断には個人差がある為、トラブル防止の為に必ず写真を確認の上でご購入下さい。#ポケットモンスター#ポケモンカード#カブトプス#Kabutops#Pokémon#美品シリーズ···ポケットモンスター
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