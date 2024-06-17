カブトプス　旧裏　ポケモンカード

表面は目立った傷などはありません。スリーブに入れ、防水対策したのち発送致します。状態確認は素人目線の主観です。状態の判断には個人差がある為、トラブル防止の為に必ず写真を確認の上でご購入下さい。#ポケットモンスター#ポケモンカード#カブトプス#Kabutops#Pokémon#美品シリーズ···ポケットモンスター



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