カブトプス　旧裏　ポケモンカード

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商品詳細
表面は目立った傷などはありません。スリーブに入れ、防水対策したのち発送致します。状態確認は素人目線の主観です。状態の判断には個人差がある為、トラブル防止の為に必ず写真を確認の上でご購入下さい。#ポケットモンスター#ポケモンカード#カブトプス#Kabutops#Pokémon#美品シリーズ···ポケットモンスター
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