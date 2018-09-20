新品未使用　アートの友社　立体複製名画　「接吻」　クリムト

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知人が昨年購入しましたが未開封で保管しておりました。今回撮影するために開封し、ビニール袋に入った状態で撮影しております。詳しいことがわからないので、カタログに記載されている商品説明をそのまま記載いたします。カタログよりーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー立体複製名画本物の油絵のような筆のタッチを再現世界中の人々に愛され続ける西洋絵画の数々。見るほどに新しい発見と深い感動を、私たちに与えてくれます。ぜひご堪能し、豊かな美に浸ってください。〜美しく鮮やかな色彩〜ジクレーについて：ジクレーは原画の画像をデジタルに変換し、ダイレクトにインクを吹き付けることで、色彩の発色が美しく、鮮やかな表現を持つ高品質の版画技法です。〜本物のような立体感〜油彩画風直筆仕上げについて：画面はジクレー用の特製布を使用することで、キャンパス地の風合いを出し、メディウムという透明絵具を、画面の絵柄に合わせて一筆一筆描き、油絵独特の筆致・質感・盛り上がり・ボリューム感を本物の油彩画のように仕上げます。このメディウムを施すことで、色褪せを防止し耐久性を高めます。複製名画10号 価格 38,000円（税込41,800円）⚫︎絵寸法：（約）長辺53×短辺41㎝⚫︎額寸法：（約）長辺70×短辺57.5×4㎝⚫︎重量：3kg⚫︎額材質：樹脂、アクリルカバー入⚫︎手法：ジクレー＋油彩画風直筆仕上げ⚫︎掛け紐付「接吻」クリムト世紀末画家クリムトの傑作。背景の金箔は、日本の琳派の影響を受けたと言われる。モデルは、画家自身と恋人フレーゲ。原画：制作1908年頃 所属：オーストリア・ギャラリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーご質問がございましたらコメントお願いします。一度人の手に渡った者であることご理解の上ご購入下さい。