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AKAI professional EWI4000s ウィンドシンセ
商品番号 I62868148113
商品名

AKAI professional EWI4000s ウィンドシンセ
ブランド名 アカイプロフェッショナル
特別価格 税込 29,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKAIのウインドシンセEWI4000sになります。ACアダプタが付属していないため、別途お買い上げになるか乾電池を用意してお使いください。購入時に付属したマニュアル3点とCD-ROM、キャリングケースも同梱して出品します。あくまで中古品であることをご了承のうえお買い上げください。
http://narcologia.ru/goods/smear46804.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce205655.html
http://narcologia.ru/goods/smear813504.html

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製品情報：EWI4000s追加音源版：AKAI professsional

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