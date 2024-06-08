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[ほぼ未使用]KORG microKEY2-25Air
商品番号 N78296015744
商品名

[ほぼ未使用]KORG microKEY2-25Air
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,680 円
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商品詳細

[ほぼ未使用]KORGmicroKEYAirMICROKEY2-25AIRになります。開封して保存していましたが、全く使わなかったので出品します。初期不良確認を数分間程度はしていますので、全くの新品というわけではないです。気になる方は入札をご遠慮ください#キーボード#midi
http://narcologia.ru/goods/rebellion871278.html
http://narcologia.ru/goods/encourage257672.html
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[ほぼ未使用]KORG microKEY2-25Air
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microKEY2-25Air
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