真塗枝唐松蒔絵炉縁と拭漆面三友炉縁　美品　茶道具　送料込

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種類···茶道具装飾···蒔絵真塗枝唐松蒔絵炉縁と拭漆面三友炉縁です。サイズは通常の炉縁サイズです。経年保存品ですが使用感無くきれいです。イタミは見当たりません。紙箱付。(発送はこちらの紙箱にプチプチ二重巻にての発送を予定しております。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。