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- 2枚セット NE-10 ノイズ・イーター / ペダル用ボードタイプ
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商品詳細
NE-10ノイズ・イーター/ペダル用ボードタイプRoland定価：¥11000#Roland#NE_10ノイズ・イーター_ペダル用ボードタイプ自宅で使用していました。素人目ですが、気になる汚れ等は見当たらないと思います。中古品のため、ご理解いただける方でお願いします。2枚ありますので、2枚セットご希望の方はコメントでお知らせいただけましたら幸いです。
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