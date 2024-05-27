s.hフィギュアーツ 仮面ライダーエグゼイド アクションゲ…

s.hフィギュアーツ仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル2購入後ガラスショーケースにてディプレイしておりました。室内(物置部屋)はシャッターを閉めているので直射日光など入ってこなかった為、経年劣化は見受けられませんが個人保管になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。アクションゲーマーガジェット欠品。写真に写っている物が商品全てです。※値下げ不可※箱無し、説明書無し※非喫煙者、ペット未飼育



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