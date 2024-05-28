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ENHYPEN 公式ペンライト
商品番号 B42485274662
商品名

ENHYPEN 公式ペンライト
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENHYPENのペンライト公式品です。ペンライトは昨年の京セラドームで1度使用しましたので、動作確認済みです。Bluetoothも繋がりました。トレカ以外全てついています。(ストラップ、巾着袋、説明書、外箱)※外箱の天面に開けた際折り目がついています。※ペット喫煙者はいませんが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。※ライブで1度使用してからは箱にいれています。大きな傷や汚れはありませんが、ペンライトの球体部分に細かいキズはあります。ライブで使用いただく分には問題ないとおもいますが、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement34033.html
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