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JB PB エレキベース用 セミハードケース
商品番号 I40503935638
商品名

JB PB エレキベース用 セミハードケース
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベース用のセミハードケースです。ブランド名は忘れてしまいました。購入時は1万8千円程でした。細かい擦れ有り、表、上の方に多少凹みがあります（6枚目の写真）それ以外に大きな損傷等は無し鍵付きです。付属品は無し、写真に写っているもののみとなります。運搬、保管用にまだまだお使い頂けると思います。着払いのみの発送とさせて頂きます。種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ケース
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