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Ｋ　Zildjian 13inch Hi hat
商品番号 X23451762670
商品名

Ｋ　Zildjian 13inch Hi hat
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ハイハット2012年に購入したＫジルジャン13インチハイハット。トップとボトムです。割れヒビ無しです。トップのＫの文字が薄くなってます。扱いやすいハイハットです。あまり使ってないですが経年変化してます。
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