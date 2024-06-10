矢沢ブランドネクタイピン

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商品詳細
人気ソロアーティスト...矢沢永吉グッズ種類...その他 92年東京ナイトで始めて出たネクタイピンになります。31年間一度も使用せず、保管しておりました。ケースの表は経年の為ほんの少しスレはありますが中身は新品です。中々出回らない超激レアだと思います。
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http://narcologia.ru/goods/freshman950356.html
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