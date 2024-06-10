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矢沢ブランドネクタイピン
商品番号 R92068890128
商品名

矢沢ブランドネクタイピン
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ソロアーティスト...矢沢永吉グッズ種類...その他　　　　　　　　　　　92年東京ナイトで始めて出たネクタイピンになります。31年間一度も使用せず、保管しておりました。ケースの表は経年の為ほんの少しスレはありますが中身は新品です。中々出回らない超激レアだと思います。
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