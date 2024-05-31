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小狐丸　スケール　フィギュア　特典付き　刀剣乱舞
商品番号 B57006382911
商品名

小狐丸　スケール　フィギュア　特典付き　刀剣乱舞
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。刀剣乱舞　小狐丸　スケールフィギュア⟡開封品です。⟡予約特典の刀チャームもおつけいたします。こちらも開封品です。⟡OPP袋に入れ、エアパッキンでお包みしての梱包となります。刀剣乱舞-ONLINE-小狐丸1/8完成品フィギュア#マックスファクトリー#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#小狐丸#刀剣乱舞_ONLINE_小狐丸1_8完成品フィギュア#刀剣乱舞#フィギュア#スケールフィギュア
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