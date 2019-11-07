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セルマーマーク6アルトサックス用ネック Selmer Mark VI
商品番号 U49269221022
商品名

セルマーマーク6アルトサックス用ネック Selmer Mark VI
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は良好です。ビンテージアメセルMarkVI前期のものに使用しておりました。本体との相性も良く特徴的な枯れた暖かな音色を楽しめます。コルクも状態良好です。種類···サックスアクセサリー・パーツ···その他レベル···上級者
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