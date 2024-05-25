時代物 黒檀本金彩色絵秋草図 本金彩絵花卉図 印籠掛 印籠架 根付 共箱 ...

時代物唐木黒檀桐板本金彩色絵秋草図黒檀嵌木板金彩絵花卉図印籠架印籠掛木工彫刻共箱 サイズ:幅44cmx奥行10.3cm高さ32.4cm黒檀木製の格調高い印籠掛木の横棒をずらし、緒締めを引っ掛けてあげます。綺麗に印籠を吊るす仕様です、風炉先屏風のような仕様や衝立としても素敵です。附屬品：共箱付き商品について、ほか見落としがあるかもしれませんが、現品現状を優先とお考え下さい。その他コンディション、程度、状態に関しては写真にてご判断ください。写真に写っている物が全てです。ペットとタバコない環境で保存している商品です。ご検討お願いします。その他コンディション、程度、状態に関しては写真にてご判断ください。写真に写っている物が全てです。ご理解の方のみご購入下さるようお願い致します。新品（完全品）をお求めの方は、仕入をお控えください。



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