【モダンチョキチョキズ　ファンクラブ会報セット　鋏好き】グッズ　濱田マリ

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ご覧いただき誠に有難うございます。価格交渉並びに取り置きには対応しておりません。ご購入時点で出品ページ・プロフィールの記載事項を承諾されたとみなしてお取引を進行致します。モダンチョキチョキズのファンクラブ「鋏好き」の会報セットです。第1号～（多分）最終号まで 全28部 12号は掲載忘れ封書で送付されたので折り目があります。当時一読し、長年暗所に保管しておりました。目立つダメージは見当たりませんが、経年している品にご理解のある方とのお取引を希望しております。予告なくゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更する場合があります。ご希望がある時はお早めにお知らせ下さい。#色々なものの出品みモダチョキ 濱田マリ 矢倉邦晃 長谷部信子 岸本基 フィリップ君 ヌルピョン 保山宗明王発送は直近の品物と纏めて行っており、即日発送は致しておりません。主観差を踏まえ、致命的なダメージ以外はご容赦下さい。特にused品に関しては、使用感を気にされる方はご購入をお控えください。#モダンチョキチョキズ#モダチョキ