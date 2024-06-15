【高岡銅器】能作吉秀作 花器 共箱 銅製 花瓶 飾り壺

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【高岡銅器】 能作吉秀作花器 共箱あり (新品未使用)何色も混ざり合った色ムラが美しく、鳳凰の紋様も豪華です。インテリアとしてお部屋を個性的に演出してくれます。使う機会がないまま長期保管しておりました。気に入って頂ける方、宜しくお願い致します。【寸法】(約)口径10cm最大幅17cm高さ27.5cm【状態】未使用です。キズや汚れ等はありません。木箱の蓋の裏に、大臣表彰受賞記念の文字が入っています。気になさらない方のご購入をお願い致します。【伝統工芸高岡銅器】(引用文)高岡銅器の発祥は古く、慶長14年(1609年)前田利長公の産業政策にはじまり、宝暦年間(1751～1780)に唐金(銅)の鋳造技術の導入で、仏具・香炉等の製造が行われるようになりました。又梵鐘・灯籠等の大形鋳造も始まりました。以来、技術の進歩改良により、格調高い美術工芸品としてその価値を国の内外に認められ、通商産業省より伝統工芸品として指定されております。