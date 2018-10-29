唐木紫檀 青貝螺鈿細工『花鳥祥瑞文』サイドテーブル 飾り台 花台 ヴィンテージ

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商品詳細
唐木紫檀青貝螺鈿細工『花鳥祥瑞文』サイドテーブル飾り台花台ヴィンテージ★時代物★5D0903サイズ(約):長さ43.8㎝、幅31.2cm、高さ56㎝、重さ4.6ｋg種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/injure382867.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic245337.html
http://narcologia.ru/goods/calling931550.html
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