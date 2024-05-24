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商品詳細
いつ頃制作されたかは不明です。寸法的に一尺三寸管相当になります。生えていた状態の姿をしていて、平目の細身で表と裏の竹の趣きが良く年代物の尺八が好きな方は気に入ると思います。割れ止めに籐が巻いてあり、管内は通常の漆ではなく柿渋を塗ってあるようです。※琴古流の吾妻の曲を吹いてみましたが中々の味わいがありました。音階 GB♭CDF/G長さ 約400mm歌口外径 約27mm歌口内径 約18mm管尻外径 約30mm管尻内径 約16mm重さ 約103g
http://narcologia.ru/goods/perforce283965.html
http://narcologia.ru/goods/stage792897.html
http://narcologia.ru/goods/peroration25315.html
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