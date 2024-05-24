BUMP OF CHICKEN サイン入り　ポスター　藤原基央　ギルドFM802

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BUMPOFCHICKENバンプ ポスターギルド 人形劇 FM802ラジオ番組藤原基央さんの「fuji」というサインと、ラジオ司会者さん？のサインが入っております。貴重な一枚かと思います。こちらはB2サイズ４箇所、画鋲跡あり。テープ跡あり。痛みあり。自宅保管ですので、巻きジワございます。神経質な方はお控えください。この度、引越しに伴いポスター、グッズなど出品中です。おまとめ買いはお値下げをさせて頂きます。ご検討よろしくお願い致します。人気グループ···BUMPOFCHICKEN