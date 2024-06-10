Ｆ４１５　掛軸　大徳寺　須賀玄道　『閑坐聴松風』　共箱　『真作』　肉筆　牧童画賛

総丈 約 134cm×66cm本紙 約 43cm×52cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



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