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- Ｆ４１５ 掛軸 大徳寺 須賀玄道 『閑坐聴松風』 共箱 『真作』 肉筆 牧童画賛
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商品詳細
総丈 約 134cm×66cm本紙 約 43cm×52cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement443899.html
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