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Ｆ４１５　掛軸　大徳寺　須賀玄道　『閑坐聴松風』　共箱　『真作』　肉筆　牧童画賛
商品番号 A60239316836
商品名

Ｆ４１５　掛軸　大徳寺　須賀玄道　『閑坐聴松風』　共箱　『真作』　肉筆　牧童画賛
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　134cm×66cm本紙　約　43cm×52cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/assessor765703.html
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