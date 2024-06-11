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ヴィンテージアナログリズムマシン　RHYTHM ACE
商品番号 L41982485311
商品名

ヴィンテージアナログリズムマシン　RHYTHM ACE
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 10,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AceTone/RolandRHYTHMACEサンプリングのために入手しましたが、無事サンプリングできたのでお譲りします。極上のヴィンテージアナログサウンドが鳴ります。音出し確認済みです。全ボタン、全ノブ動作しています。ノブに多少のガリはありましたが年代にしてはかなり良好な保存状態と思います。外面も多少傷がありますが、ヴィンテージ相応の味がある感じだと思います。インテリアにも良いかと思います。ボリュームノブが電源を兼ねています
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