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YAMAHA ヤマハ YCL-451 クラリネット
商品番号 Q62866221956
商品名

YAMAHA ヤマハ YCL-451 クラリネット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 17,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAヤマハYCL-451クラリネット状態こちらの商品は大手リサイクルショップの楽器コーナーにおいて動作確認済で購入したものになります。本体文字部分にスレはございますが全体的には比較的綺麗な状態かと思います。金属部分にややすくみありかと思います。素人のため専門的なご質問にはお答えできない場合がございます。写真の内容が全てとなりますのでご確認頂きご検討お願い致します。本体をハードケースに入れてさらにバックケースに入れてプチプチで梱包しワレモノ注意にて発送致します。
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