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商品詳細
鈴木繁男・・・（1914年-2003年）は、漆工芸作家。民芸運動家。雑誌「工藝」の表紙を漆絵で製作したことで知られる。静岡市に生まれ、34歳から磐田市に居住。昭和10年（1935年）に柳宗悦門下となり、その後、陶芸家の道に進むことを決意した]。18歳から書生として宗悦のもとで暮らし、側近として生涯にわたって師事した。＊この秀衡塗盆は昭和20年頃岩手県衣川村に疎開していた時の貴重な作品 サイズ・ 径・２４ｃｍ 高さ・３.５ｃｍ
http://narcologia.ru/goods/calling869050.html
http://narcologia.ru/goods/moisture815469.html
http://narcologia.ru/goods/tenet587563.html
鈴木繫男・秀衡塗くりぬき盆-
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