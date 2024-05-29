ポケモン超限定スペシャルカード

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くいしんぼうカビゴンのカードは台紙から取れていますが、透明の袋からは開封していません。CDは確認するものがなく、音楽が聴けるか確認できておりません。64？のソフトか何かについていたものかと思います、長期間保管していましたので台紙が少しフニャッとしている、台紙に少し汚れ有です。細かい箇所が気にならない方に。ポケモンやカードの事に全く詳しくなくコレクターさんにとって、どの状態が綺麗か、旧裏？など分かりかねますのでお答えできないと思います。返品返金はお受けしておりませんのでご了承お願いします。#かっこいいポリゴン #くいしんぼカビゴン #うたうポケモン図鑑第一巻