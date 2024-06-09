【超レア】大谷 翔平 選手 メジャー移籍の記者会見 記念品 メモリアルカード.

☆送料無料☆☆☆☆☆☆発送について ☆☆☆☆☆貴重な品のため写真にありますようにカードケースに入れて、型紙に挟んでOPP袋に入れて丁寧に発送致します。バーコードを使用しての匿名発送になりますので、安心してお取引が出来ます。追跡番号も発行されますので、発送後は発送状況を確認することもできます。☆☆☆☆☆商品説明 ☆☆☆☆☆☆2017年12月25日に札幌ドームで行われた当時北海道日本ハムファイターズの大谷翔平選手がメジャー移籍の記者会見を行った際の来場記念品B5版メジャーッセージ付きカードとなります。表面には日ハム時代の大谷選手とエンゼルスユニフォームを着た大谷選手が大きく写っており、下には大谷選手からのメッセージプリントがされております。また裏面には日ハム時代の伝説と、投打の大谷選手が写っております。恐らく記者会見限定の記念品のため、非売品でかなり貴重な物だと思われます。サイズがB5と割と大きく存在感たっぷりな上に、今をときめく大谷選手が表と裏で4人も写っており、メッセージもプリントされているため、飾っていても目を引くことでしょう。記念としてご自宅用や、大切な方へのプレゼントとしていかがでしょうか？どうぞ宜しくお願い致します(。-_-。)自宅保管をしておりました。ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致しますm(__)m大谷翔平16オオタニ ショウヘイ日ハム ファイターズ 栗山監督MVP二刀流エンゼルスメジャー ホームラン 競争バッターサインコメント付きカードjapan日本 premiumCardオールスター カードホームラン王 homerunBBMpalletpitcherbattersignmajorleagueleplustoppsnowpallet#大谷翔平pallet0328No.918



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