

1800 イギリス ジョージ 暗殺からの保存 救命記念 大型 ブロンズメダル 1800 イギリス ジョージ 暗殺からの保存 救命記念 大型 ブロンズメダル



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◆品名◆1800イギリスジョージ3世暗殺からの保存救命記念大型ブロンズメダル◆仕様◆年号：1800国名：イギリス額面：メダル量目：58.00g直径：48.0mm金属：ブロンズ◆状態◆両面ともハイマウントのスレもほぼありません。見事なストライクで残っております。年代からしてもかなりハイグレードな状態かと存じます。写真でご確認ください。◆説明◆ジョージ３世が元兵士によって狙撃の暗殺未遂から救われたことを記念して発行。表面は重厚な鎧とドレープをまとったジョージ3世の肖像。レタリングはGEORGIUSIIIDGMAGNBRITFRETHIBREX反対面はDOMと刻まれた四角の祭壇から立ち上る煙と炎。上部にはフリーメーソンの象徴ともされるプロビデンスの目。光が降り注ぐような放射ライン。レタリングはPERSPICITETPROTEGITEx'ASICARIOSERVATVSMAIXVMDCCC彫刻家はC・クシュラーが担当。圧巻のジョージの肖像にフリーメーソンの独特な雰囲気。非常に繊細で立体的です。9枚目の画像はアメリカの1＄紙幣のプロビデンスの目。最後の画像はロイヤルミントのショップページの参考価格。過去に870ポンドでの販売。日本参考価格1ポンド＝180円156600円です。非常に良好な状態での価格です。現在は売り切れです。非常にレアメダルになります。◆発送◆送料無料即日スピード出荷（15時以降は翌日出荷）厳重かつ丁寧に梱包。◆当店◆数あるショップの中からご覧いただきありがとうございます。当店は独自のコネクションにより海外のディーラーから直接買付けを行っております。希少性、デザイン性、状態の良いものを特に厳選。コレクション性はもちろん投資としてのリセールバリューの価値も考慮。また、お客様との距離感を１番大事にしておりますので、すべてにおいて安心・安全・満足のご評価を頂いております。お問い合わせ、ご相談等ありましたらお気軽にコメントください。◇ottimocoins（オッティモコイン）◇【古物商許可】兵庫県公安委員会 第631112300037号