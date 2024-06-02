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ときめきメモリアルトレーディングカード2BOX＋5パック＋専用バインダーカード付
商品番号 Y86230741268
商品名

ときめきメモリアルトレーディングカード2BOX＋5パック＋専用バインダーカード付
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即購入OK!!※※値下げ交渉はNO!!※限定特別価額KONAMIときめきメモリアルトレーディングカード1パック10入、1ボックス15パック入の2BOX未開封品となります。さらに➕未開封5パック＋専用バインダー特別カード付きです未開封状態良好ですので内部の劣化もないと思います。気になる点などございましたら、気軽にコメントをくださいましたら幸いです。
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