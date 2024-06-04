SHURE SM58-CN

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SHURESM58-CNShure2度ほど使用しました。発送前に簡単な起動、動作確認をおこないます。そのため発送後の保証や返品、返金の方は出来ませんのでご了承ください。他の商品と合わせ購入して頂けたら割引致します#Shure#SHURESM58_CN