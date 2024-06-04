C102 高機動プリン体　水星のすべて　新刊セット　水星の魔女

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【商品解説】C102にて、サークル「高機動プリン体」より頒布された機動戦士ガンダム水星の魔女・水星のすべてとなります。※購入後大切に保管していた未開封品ですが、過度に状態を気にされる方の購入はご遠慮ください。※配送方法は「ヤマト運輸」のみとさせていただきます。※連絡・入金などお取引に時間がかかる場合はご一報をお願い致します。※商品を受け取り完了しましたら、必ず受け取り連絡を速やかに行って下さい。※ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。c102高機動プリン体鈴木勘太機動戦士ガンダム水星の魔女コミケ102即購入可能です。c102高機動プリン体機動戦士ガンダム水星の魔女コミケ102水星のすべて