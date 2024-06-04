【F10号】林武【富士】肉筆保証/表裏サイン有/岩彩/油彩/絵画/新品額縁/額装

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作品をご覧頂きまして誠にありがとうございます※古い手描きの大型作品です40年以上は経過されている作品です本作品は某有名大学病院の元教授さん宅（絵画コレクター様）から作品を500点程 譲って頂いた中の1点です元教授さんは絵画を約1000点以上 所有しており画廊や画商から全作品を真作として購入し 中には100万円を超える作品も数多くありました作品の入っていた元の額縁は経年劣化や破損が有った為 今回の出品にあたり新品の額縁に交換しております『青空を背景に青く染まった霊峰富士 林武先生らしく大胆に力強く描いた縁起の良い作品です是非 お手にとって実際にご覧頂きたい逸品です』『林武（はやしたけし 1896年（明治29年）12月10日-1975年（昭和50年）6月23日）は日本の洋画家本名は武臣（たけおみ）東京都出身大正末期から画家として活動を始め戦後には原色を多用し絵具を盛り上げた手法で女性や花 風景などを描き人気を得た』※今回の出品にあたり新品の額縁をお付け致します【肉筆保証】【作家】：林武【作品名】：富士表・裏書サイン有り【技法】：キャンバスに油彩【作品】：530×455mm F10号【額縁】：665×590×mm【作品状態】：良好【額縁状態】：新品未使用保管箱有り※他 画像にある以外に付属品はありません※本作品に林武先生のサインはありますが公的鑑定機関で鑑定を受けていない為 真贋及び作品状態等 画像をアップされてご確認して頂き ご自身のご判断でご検討をお願い致します※携帯カメラで撮影しておりますカメラの精度及び撮影時の光加減等により実物の色合いと多少異なる場合 画像で映らない汚れ等もありますので予めご了承下さい※最後迄ご覧頂きありがとうございましたお取引をされる際は迅速丁寧 柔軟に対応させて頂きますご縁のある際はどうぞ宜しくお願い申し上げます【検索】リトグラフシルクスクリーン版画絵画富士山日本画風景画山下清東山魁夷平山郁夫千住博東郷青児藤田嗣治棟方志功中島千波野間仁根高塚省吾小磯良平中川一政梅原龍三郎熊谷守一香月泰男三岸節子横山大観田崎広助岡本太郎ジミー大西草間彌生笹倉鉄平油絵額縁油彩額油絵額額装額